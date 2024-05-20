Команда Довбика та Циганкова забезпечила собі третю сходинку у турнірній таблиці. Щоб не сталося в останньому турі, Жирона ніяк не фінішує нижче. Вдалі виступи клубу принесуть "червоно-білим" гарний дохід.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Реал отримає за цей сезон близько 143 мільйонів євро, а Барселона –близько 130 мільйонів євро як команда, що посіла друге місце. Жирона зробить 118 млн євро. Ця сума вдвічі перевищить бюджет "червоно-білих", який складає 59 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Жирона у завершальному турі зіграє проти Гранади. Зустріч запланована на 24 травня. Наразі у команди Довбика та Циганкова 78 очок після 37 турів.

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