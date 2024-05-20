"Я подякував хлопцям за гру, вони віддали всі сили. Ми два рази вели в рахунку. Можливо, ми гру не так контролювали, як нам хотілося би.

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Суперник – молода, мобільна, агресивна команда. Має якість. Не просто так вона забила стільки м'ячів у другому колі і стільки набрала очок. Це не диво, і це не фокус – це підібрані агресивні, молоді футболісти з якістю. Мені дуже шкода моїх футболістів, ми дуже хотіли перемогти, і вони дуже засмучені. Напевно, ми ще не заслужили того, щоб гра складалася на нашу користь.

Минай зараз дуже цікава команда. Ми відштовхуємося від своїх дій, але по атмосфері, по тиску – з Минаєм було важко. Ми працювали на максимальних обертах. Наскільки я бачив, жодного хлопця не було, щоб себе жалів. Але суперник був хороший, це був день Миная", – цитує Поздєєва офіційний сайт "хліборобів".

Нагадаємо, 37-річний фахівець поки не зумів здобути жодної перемоги з Колосом – після свого призначення команда програла Динамо (0:5), Зорі (0:1), ЛНЗ (1:3) та Минаю (2:3).

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