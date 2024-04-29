У понеділок, 29 квітня, клуби англійської Прем'єр-ліги домовилися про впровадження стелі зарплат. За даними ВВС, цю пропозицію було висунуто для скорочення дистанції в статусі найбагатших клубів з усіма іншими. Це робиться для того, щоб створити відчуття, що Прем'єр-ліга стає найбільш конкурентоспроможною лігою у світі, і що кожен клуб може перемогти кого завгодно.

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Повідомляється, що на голосуванні в Лондоні тільки три клуби проголосували проти впровадження нового правила – Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Астон Вілла. Челсі утрималася від голосування, всі інші підтримали пропозицію про впровадження стелі зарплат.

Згідно з джерелом, максимальна зарплата на сезон дорівнюватиме п'ятикратному мінімальному доходу клубу від телебачення. Судячи з останніх доходів від телебачення, це означатиме, що клуби можуть використовувати суму близько шестисот мільйонів євро як бюджет для зарплати гравцям. Сюди мають бути включені комісії за перекази, заробітна плата, виплати агентам та інші непередбачені витрати. До слова, Челсі не зміг вписатися в ці вимоги минулого сезону.

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