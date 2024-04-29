Нідерландський ЗМІ вважає, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч може повернутися прийдешнім літом у Роттердам у новому для себе статусі.

Провідне нідерландське футбольне видання Voetbal International окреслило список із дев'яти кандидатів, які, на погляд редакції, ідеально підійдуть для заміни Арне Слота на посаді головного тренера Фейєнорда. Серед них опинився чинний наставник Шахтаря Маріно Пушіч.

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Боснійський фахівець тривалий час був помічником Слота, але під час цього сезону вирішив продовжити свою кар'єру в ролі першої скрипки – він прийняв пропозицію Шахтаря, який заплатив за Маріно компенсацію в розмірі 5,5 млн євро. Проте Пушіч ідеально знає роттердамський клуб, команду і тренерський підхід, який застосовує Слот.

Серед "конкурентів" Пушіча редакція Voetbal International бачить Марка ван Боммлея, Бо Свенссона, Грема Поттера, Джованні ван Бронкхорста, Джессі Марша та інших менш відомих фахівців.

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