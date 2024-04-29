Руслан Маліновський пережив багато поворотів долі до здобуття статусу одного з найкращих півзахисників українського футболу.

Майбутній хавбек збірної народився у сім'ї музикантів, але брат схилив до футбольного м'яча. Шахтар дав Маліновському серйозну школу, хоча до першої команди не підпустив. Руслан не сумував – завдяки оренді знайшов дружину, пізніше випав шанс і в Європі.

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Як не дивно, важка травма лише посприяла розвитку хавбека – чемпіонство в Бельгії, трансфер в Аталанту, розкішні голи. Втім, не оминули Маліновського і конфлікти з тренерами. На порозі 31-річчя українець грає за Дженоа і залишається важливим гравцем збірної. Хтозна, можливо, Руслану вдасться повторити ренесанс легенди італійського футболу. У новому випуску проекту "Український ген" YouTube-канал Футбол 24 розповідає про уродженця "вигаданого" Житомира.