Шахтар змінить стадіон на новий сезон, "гірники" виженуть" два клуби УПЛ, – джерело
Донецький клуб має намір змінити домашню арену на сезон 2024/25.
Шахтар проводить домашні матчі поточного сезону 2023/24 на Арені Львів, але вже в наступній кампанії може почати грати на стадіоні Лівий берег у Києві, повідомляє Telegram-канал Футбол з вертольоту.
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Зазначається, що "гірники" провели обидва матчі з Чорноморцем на цій арені, оскільки приглядались до неї. Навіть більше – Шахтар ніби має домовленість з президентом ФК Лівий берег Миколою Лавренком. Якщо сторони домовляться, тоді Металісту 1925 та Зорі доведеться шукати нову арену.
Додамо, що Шахтар у сезоні 2023/24 завоювали золотий дубль, здобувши чемпіонство УПЛ та Кубок України.
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