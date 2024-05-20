Шахтар проводить домашні матчі поточного сезону 2023/24 на Арені Львів, але вже в наступній кампанії може почати грати на стадіоні Лівий берег у Києві, повідомляє Telegram-канал Футбол з вертольоту.

Пушіч поскаржився на місце проведення матчу Шахтаря з Дніпром-1 – гра тривала 4 години через тривоги

Зазначається, що "гірники" провели обидва матчі з Чорноморцем на цій арені, оскільки приглядались до неї. Навіть більше – Шахтар ніби має домовленість з президентом ФК Лівий берег Миколою Лавренком. Якщо сторони домовляться, тоді Металісту 1925 та Зорі доведеться шукати нову арену.

Додамо, що Шахтар у сезоні 2023/24 завоювали золотий дубль, здобувши чемпіонство УПЛ та Кубок України.

Шахтар зазнав першої втрати очок у весняній частині УПЛ – "гірники" 4 години страждали проти СК Дніпро-1