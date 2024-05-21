Ювентус зіграв свій перший матч без Массіміліано Аллегрі, і вже на 53-й хвилині "Стара синьйора" "горіла" з рахунком 0:3. Несподіваним героєм господарів став центральний захисник Ріккардо Калафйорі, якого трансферні чутки відправляють якраз у Ювентус. Він оформив дубль і став четвертим захисником в історії турніру, якому вдалося забити Ювентусу два м'ячі в матчі Серії А.

Ювентус розписав нічию з Болоньєю у битві за бронзу, епічно відігравшись з 0:3 за вісім хвилин

Але врешті-решт заміни Паоло Монтеро спрацювали – Ювентус відігрався за вісім хвилин, а двоє з трьох авторів голів – Аркадіуш Мілік і Кенан Йілдіз – вийшли на поле з лави запасних. Ще один м'яч записав у свій актив Федеріко К'єза, який провів рідкісний повний матч – Аллегрі надавав йому крихти ігрового часу.

Уперше у своїй історії Ювентус не програв матч Серії А, по ходу якого поступався з різницею щонайменше в три м'ячі. Завдяки цьому результату "б'янконері" зберігають шанси обійти Болонью в турнірній таблиці за підсумками сезону – все вирішить останній тур, у якому Юве зіграє з Монцою, а Болонья – з Дженоа.