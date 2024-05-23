Ліга Європи

Аталанта виграла Лігу Європи, несподівано легко розбивши Байєр. Бергамаски взяли перший євротрофей у своїй історії, зупинивши унікальну серію Хабі Алонсо.

Героєм фіналу став Адемола Лукман. Нігерієць оформив хет-трик і встановив рекорд єврокубкових фіналів для гравців з Африки.

Джан П'єро Гасперіні виграв перший дорослий трофей у тренерській кар'єрі. Наставник Аталанти відзначив важливість пройденого шляху.

Україна

Циганков може покинути Жирону – зірка збірної України вивчає пропозиції з АПЛ.

УАФ знайшла додаткову машину VAR на головну дуель за виживання в УПЛ – все завдяки скандалу.

Динамо наказало трьом гравцям шукати нові клуби – джерело розкрило прізвища жертв.

Шахтар цікавиться 16-річним бразильцем, якого порівнюють з гравцями Барселони та Челсі.

Світ

УЄФА офіційно визначив місця проведення фіналів єврокубків у сезоні 2025/26.

Революція в Інтері: чемпіон Італії змінив власника, на посаду президента претендує легенда клубу.

Де Дзербі і Мудрик можуть знову возз'єднатися – екс-тренер Шахтаря і ще три кандидати у шорт-листі Челсі.