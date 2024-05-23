Головні новини 22 травня: Аталанта прибила Байєр у фіналі ЛЄ, чемпіон Італії вимушено змінив власників
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 22 квітня.
Ліга Європи
Аталанта виграла Лігу Європи, несподівано легко розбивши Байєр. Бергамаски взяли перший євротрофей у своїй історії, зупинивши унікальну серію Хабі Алонсо.
Героєм фіналу став Адемола Лукман. Нігерієць оформив хет-трик і встановив рекорд єврокубкових фіналів для гравців з Африки.
Джан П'єро Гасперіні виграв перший дорослий трофей у тренерській кар'єрі. Наставник Аталанти відзначив важливість пройденого шляху.
Україна
Циганков може покинути Жирону – зірка збірної України вивчає пропозиції з АПЛ.
УАФ знайшла додаткову машину VAR на головну дуель за виживання в УПЛ – все завдяки скандалу.
Динамо наказало трьом гравцям шукати нові клуби – джерело розкрило прізвища жертв.
Шахтар цікавиться 16-річним бразильцем, якого порівнюють з гравцями Барселони та Челсі.
Світ
УЄФА офіційно визначив місця проведення фіналів єврокубків у сезоні 2025/26.
Революція в Інтері: чемпіон Італії змінив власника, на посаду президента претендує легенда клубу.
Де Дзербі і Мудрик можуть знову возз'єднатися – екс-тренер Шахтаря і ще три кандидати у шорт-листі Челсі.