У фіналі Ліги Європи італійці повели у рахунку вже на початку матчу. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Аталанта вийшла вперед вже на 12-й хвилині: Дзаппакоста отримав м'яч на правому фланзі, увірвався у штрафний і прострілив на лінію воротарського. Гін п'ятою не дотягнувся до сфери і та полетіла далі. Паласіос, здавалось, контролював хід подій, коли зненацька в нього з-за спини вибіг Лукман і в дотик замкнув у сітку.

В середині тайму Адемола оформив дубль: отримавши м'яч ліворуч він пробіг до лінії штрафного, змістився ближче до центру і вистрілив у дальній кут.

За 15 хвилин до завершення гри Лукман фактично поставив крапку у матчі, записавши до свого доробку хет-трик. Скамакка протягнув м'яч майже до штрафного і віддав ліворуч на Адемолу. Той хитнув захисника і влучно пробив у ближній кут.