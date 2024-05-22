Керівництво Челсі підшукало фахівців на заміну Маурісіо Почеттіно. Роберто Де Дзербі став головним кандидатом.

Лондонці кампанію 2023-24 провели неоднозначно, але Маурісіо Почеттіно вдалося забезпечити своїй команді участь в єврокубках. Утім, аргентинський фахівець покинув Челсі, пропрацювавши з клубом лише один рік.

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Як інформує Maisfutebol, керівництво "синіх" вже визначилось з кандидатами, які б могли замінити Почеттіно. Пріоритетною ціллю Челсі став екс-тренер Брайтона Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець вже кілька місяців розглядався як ймовірний варіант для Челсі. Очільники лондонців навіть зустрічалися з Де Дзербі і проводили опитування.

"Сині" також стежать за Марко Сілвою з Фулхема, німцем Себастьяном Хьонессом зі Штутгарта та Кіраном МакКенною з Іпсвіча.

Варто зауважити, що Роберто Де Дзербі тренував Михайла Мудрика, коли працював у Шахтарі в сезоні 2021/22.

Нагадаємо, що італійський тренер вирішив покинути Брайтон, який очолював з 2022 року.

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