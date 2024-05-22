"Гірники" зробили серйозну пропозицію щодо 16-річного атакувального півзахисника Акілеса Антоніо, стверджує журналіст Самуель Венансіо.

Шахтар оголосив про камбек легіонерів, які покинули команду через війну – Срна назвав прізвища

Контракт гравця належить скромному клубу Паранаваї, але він вважається великим талантом. Нещодавно Акілес дебютував на професіональному рівні. Джерело не розкриває суму, яку запропонував Шахтар. Чемпіони України будуть далеко не єдиними претендентами на хавбека – Фламенго, Флуміненсе, Атлетіко Паранаенсе і особливо Крузейро також давно стежать за ним.

Акілеса порівнюють з вже розкрученими перлинами Бразилії. Представник Паранаваї назвав гравця "міксом форварда Барселони Вітора Роке та вінгера Естевау, якого чекають в Челсі".

"Бразильські іграшки Ахметова" чи необхідність для Ліги чемпіонів – як оцінити коштовні трансфери Шахтаря під час війни