Розголос дозволив оперативно знайти ще один VAR-фургон на вирішальний матч невдах елітного дивізіону.

У поєдинку останнього туру УПЛ між Металістом 1925 і Вересом буде використовуватись система VAR, повідомляє офіційний сайт рівнян.

Металіст 1925 – Верес: головна дуель за виживання в УПЛ відбудеться без VAR – відома причина

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що згідно з жеребкуванням цей матч залишився без системи відеоспостереження (адже на 25 травня о 15:30 заплановано проведення одразу семи поєдинків). Бурхливе обурення представників обох команд, які в лобовій дуелі боротимуться за виживання, змусило УПЛ і УАФ знайти ще одну машину VAR.

За інформацією "ТаТоТаке", в УАФ і раніше було 6 спеціалізованих фургонів – 3 машини Асоціації, ще дві придбав Шахтар, а одну купило Полісся. Що заважало використовувати усі 6 машин? Для обслуговування перших 28-ми турів чемпіонату вистачало чотирьох фургонів, у 29-му було залучено п'ятий. І лише зараз виникла нагальна необхідність у шостій машині.

Вчора і сьогодні систему тестували, аби бути впевненими у її дієздатності. Ще одна причина невикористання 6-го фургону – брак людей, які вміють працювати на VAR.

До слова, відповідати за відеоповтори на матчі між Металістом 1925 і Вересом будуть Андрій Коваленко (Полтава) та його асистент Валентин Куцев (Київська область).

Ворскла перервала серію поразок і залишилася в УПЛ, Полісся ризикує єврокубками, Минай відчайдушно чіпляється за еліту