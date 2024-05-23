"Я вважаю, що ми написали історію, зокрема й завдяки тому, як ми перемогли. Неймовірно, але ми обіграли Ліверпуль, коли він очолював турнірну таблицю у своєму чемпіонаті, Спортінг – коли він лідирував у своєму чемпіонаті, і ось тепер впоралися з Байєром. Ми цим дуже пишаємося. Хлопці зіграли надзвичайно, це незабутній виступ.

Хет-трик Лукмана у відеоогляді фіналу ЛЄ Аталанта – Байєр – 3:0

Нам потрібно було атакувати. Такі команди, як Байєр, чудові в атаці, але не тоді, коли їх змушують захищатися. Рахунок 3:0 – наша заслуга. Ми дуже раді, перемога в Лізі Європи – великий подвиг. Чи є ця перемога відповіддю моїм недоброзичливцям? Не думаю, що я став кращим, ніж був сьогодні вдень. У кожного свої цілі, нам потрібен був трофей. Тим паче такий престижний.

Вулиця або площа в Бергамо на мою честь? Ні, на це ще є час", – цитує Гасперіні Sky Sport.

Аталанта виграла Лігу Європи, розбивши Байєр – бергамаски взяли перший євротрофей, зупинивши унікальну серію Хабі Алонсо