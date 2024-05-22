Алонсо перекроїв склад під суперника, а Гасперіні посилився основним гравцем

Байєр не мав проблем зі складом, тож тренерський штаб був вільний у виборі тактик і кадрів. Хабі Алонсо підготував на фінал дуже цікаву модель. По-перше, баск відмовився від чистого нападника – на вістрі був Вірц, який працює по всіх зонах атаки, а під ним розташувались Адлі та Фрімпонг. Боніфейс і Шик залишились у запасі.

По-друге, місце в оборонній трійці отримав Інкап'є, хоча там більше очікували на Коссуну. Симптоматично виглядала і відсутність Андріха в опорній – поруч з Джакою діяв Паласіос, що в принципі не дивувало. Просто було помітно, що з-під пресингу Аталанти спробували вивести усіх футболістів з низькою швидкістю.

Аталанта нічого особливого не вигадувала. Вийшли ті гравці, що й очікувалось. Винятком став Колишанац – центрбек бергамасків мав пошкодження й міг пропустити фінал, але Сеад встиг відновитись. Боснієць потрапив у основу. А от дуже потрібного Де Роона тренерський штаб застосувати не міг, адже він травмувався й не потрапив до заявки.

Перші півгодини – тріумф футболу Гасперіні

Усі очікували на сильний пресинг "Богині", однак настільки потужного тиску спрогнозувати на міг ніхто. Аталанта видала феноменальний рівень інтенсивності, а крім того демонструвала надзвичайно сміливу гру без м'яча. На чужій третині при розіграшах Баєйра розташовувались до восьми бергамасків, причому особливу увагу приділяли центральній вертикалі.

Працюючи максимально щільно й агресивно, італійці зривали Леверкузену його фірмові швидкі розіграші. "Фармацевти" мають найвищий темп передач у топ-5 лігах Європи, однак проти Аталанти команда виглядала повільною й розгубленою. Не маючи варіантів для просування через короткий пас, німці або збивались на виноси, або починали тягнути резину й заганяли себе в глухий кут на власній же половині.

Прямим наслідком такого футболу стали два швидко пропущених голи. Аталанта вирвалась уперед вже на 12-й хвилині після кутового, однак цей кутовий зародився у провальній спробі Байєра вивести м'яч за центр поля. Підопічні Джан П'єро Гасперіні перехопили володіння й заробили корнер, подачу з якого вибили – а далі сталася атака другим темпом.

Дзаппакоста скористався типовим хаосом, що виникає в подібних ситуаціях, і увірвався в штрафний під проникний пас Коопмейнерса. Надалі Давіде виконав простріл у спини захисникам, в зону перед дальньою стійкою – Паласіос ніби й тримав її, але не врахував орієнтири, не встиг повернути корпус і не зупинив ривок Лукмана. Адемола покарав точним ударом з кількох метрів. 1:0!

А на 25-й хвилині Аталанта подвоїла свою перевагу. Голкіпер німців – Коварж – не мав варіантів для просування через короткий пас і змушений був запустити м'яч далеко. Вірц за винос не зачепився, а підопічні Джан П'єро Гасперіні швидко провели контратаку. Лукман отримав м'яч, хитнув Паласіоса й пробив у дальній нижній. 2:0!

План Хабі Алонсо взагалі не працював

Рухливість основи Байєра не допомогла встояти під пресингом Аталанти, але суперник наражався на колосальний ризик. Позаду залишалось три, а часто й лише два футболісти – німці мали змогу закидувати м'яч на хід швидким виконавцям. Ситуації 2-в-2 чи 3-в-3 несли величезну небезпеку для оборони італійців.

От тільки такі дії не працювали через відсутність необхідність виконавців. Трійці квазі-нападників Леверкузена бракувало антропометрії та мускулатури, аби чіплятись за м'ячі – особливо з урахуванням фізичної могутності захисників Аталанти. Шик, Гложек, Андріх і Боніфіейс тримались на лавці.

Лише в останні півгодини "фармацевти" змогли вирівняти хід гри, почавши шукати простір за спинами оборонців. Особливо в цьому плані виділялися Фрімпонг і Грімальдо. За участі останнього німці провели свій перший момент – на 35-й хвилині Грімальдо відгукнувся на закидання від Паласіоса, вирвавшись сам на сам з голкіпером Муссо й спробувавши його перекинути. Невдало.

Усі інші спроби Байєра виявились невдалими. Аталанта ж перед перервою могла ще й покарати суперника третім голом – це Де Кетеларе змістився з правого флангу до штрафного та пробив під ближню стійку. Коварж впорався. Зрештою, команди відправились відпочивати за рахунку 2:0 на користь "Богині".

Перестановки по перерві не допомогли Байєру. Аталанта вміло засушила гру

Ховати непереможний сезон і требл Байєра було зарано. Всі пам'ятали про 18 голів леверкузенців після 90-ї хвилини, та і здатність Аталанти підтримувати сталу інтенсивність викликала запитання. Крім того, існувала віра в Хабі Алонсо – і баск дійсно не сидів без діла. Було б дивно, якби він не помітив проблему відсутності потужного футболіста попереду, тож у роздягальні Адлі замінили на Боніфейса.

Прихильники Аталанти, своєю чергою, пам'ятали про вміння бергамасків втримувати потрібний результат – зокрема, колектив практично нічого не дозволив Ліверпулю в чвертьфіналі ЛЄ. Невеличку тривогу викликала травма Колишинаца, якого в перерві замінили на Скальвіні, але втрату не можна назвати критичною в такій ситуації.

Було дуже цікаво поглянути, чиє кунг-фу сильніше. Виявилось, що італійське. Аталанта блискуче засушила гру – до 80-ї хвилини фани в Дубліні побачили всього два удари. Постріл "фармацевтів" на 59-й хвилині завдав Фрімпонг, який пробивав з невигідної позиції на правому краю штрафного – м'яч рикошетом прилетів до рук Муссо.

І на цьому все. Хабі Алонсо поступово кинув у бій і Андріха, і Гложека, однак атака Байєра не могла створити нічого. На усіх футбольних сайтах текстовим трансляторам було нічого писати. З плином часу німцям доводилось ризикувати, йдучи вперед більшими силами – зрештою, це і поставило крапку в битві.

Аталанта добила Байєр і увійшла до історії

На 75-й хвилині Скамакка скинув м'яч Лукману, а той виконав прохід, розхитав Тапсоба й з лівого краю штрафного бахнув у дальню дев'ять – 3:0! Це був кінець, хоча Хабі Алонсо за інерцією кидав у бій нових форвардів, а Байєр пробував розмочити рахунок.

Схоже, "фармацевти" вірили в можливість закамбечити. На 90-й хвилині VAR навіть переглядав епізод із падінням Гложека в боротбі зі Скальвіні, однак пенальті не призначили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгрому перемогу Аталанти – бергамаски завоювали свій перший міжнародний трофей!

Байєр не візьме треблу в цьому році. Безпрограшна серія Леверкузена у всіх турнірах зупинилась на позначці 51-го матчу. Унікальна рекордна історія добігла кінця.