Трьом гравцям київського клубу порадили шукати нове місце роботи, стверджує Sport-express.ua. Йдеться про форварда Владислава Супрягу та дует африканських вінгерів – Беніто і Самба Діалло.

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Усі троє мають контракти до 2026 року, але майже не приносили користі упродовж сезону. Супряга через постійні проблеми зі здоров'ям награв усього 54 хвилини, оформивши 2 асисти. Беніто грає значно більше (541 хвилина), проте також без феєрії – 2 голи+один асист. Діалло колись вважався ледь не головним активом Динамо. "Новому Мане" вже 21 рік, а він досі не має жодної результативної дії за першу команду.

Нагадаємо, Динамо не змогло кинути виклик Шахтарю в чемпіонаті, а в Кубку України сенсаційно вилетіло від Оболоні ще на стадії 1/8 фіналу.

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