"Нерадзуррі" тільки завершують досить успішний сезон. Інтер достроково здобув титул чемпіона Італії, випередивши найближчого переслідувача на 19 очок. У вівторок, 21 травня, стало відомо, що міланський клуб змінив власника. Про це повідомив американський фонд Oaktree у своїй заяві.

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Suning, компанія Стівена Чжана, взяла кредит у 2021 році в американському фонді. Його сума становила близько 395 мільйонів євро. Китайський бізнесмен мав повернути гроші до 21 травня 2024 року, але так і не сплатив заборгованість перед Oaktree. У підсумку фонд отримав контрольний пакет акцій.

Стівен Чжан став президентом Інтера у 2018 році. За цей час "нерадзуррі" двічі здобували титул чемпіона в Серії А, а також два рази вигравали Кубок Італії та Суперкубок Італії.

Видання Tuttosport інформує, що новим президентом Інтера може стати Хав'єр Дзанетті. Колишній захисник "нерадзуррі" обіймає наразі посаду віце-президента клубу.

Нагадаємо, що Дзанетті грав за Інтер з 1995 по 2014 роки. У складі міланської команди він п'ять разів здобував титул чемпіона Італії, а також вигравав Лігу чемпіонів.

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