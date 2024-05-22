Жирона видала феноменальний сезон, вперше в історії завоювавши бронзу Ла Ліги і пробившись у Лігу чемпіонів. Одним з творців цього успіху став український півзахисник Віктор Циганков. Керівництво каталонського клубу дуже хоче зберегти цей склад на наступний чемпіонат, але розуміє, що втримати своїх лідерів буде вкрай важко.

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Як повідомляє AS, Жирона вже має варіанти продажу Циганкова, якого хочуть бачити в АПЛ. Імена претендентів не розголошуються, однак джерело, близьке до гравця, зазначило, що: "Віктор має пропозиції, він їх спокійно вивчає".

Зазначається, що з моменту переходу з Динамо, яке отримає 50% від наступного трансферу, ціна на Циганкова значно зросла, але для клубів АПЛ це не буде проблемою.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Жирону 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з каталонцями чинний до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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