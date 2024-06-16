Ламін Ямал

Вік: 16 років

Амплуа: нападник

Клуб: Барселона

Transfermarkt: 90 млн євро

Статистика у збірній Іспанії: 8 матчів, 2 голи

Нічогенький такий старт Євро-2024! У чотирьох матчах команди настріляли вже 16 голів і не втомлюються переписувати рекорди турніру. Якщо у п’ятницю нове вікове тренерське досягнення встановив Нагельсманн, то у суботу на скрижалях чемпіонату зробили ще три особливі зарубки. Албанець Недім Байрамі оформив найшвидший гол – 23 секунда! Але нас більше цікавить Ламін Ямал – феноменальний тінейджер збірної Іспанії записав до свого активу два інші рекорди.

Проти Хорватії він вийшов у стартовому складі, чим одразу потіснив на другу сходинку поляка Кацпера Козловскі – попереднього наймолодшого гравця чемпіонатів Європи (16 років 338 днів проти 17 років 246 днів). А вже у компенсований час першого тайму Ямал тонким пасом з правого флангу знайшов поміж центрбеками хорватів Дані Карвахаля, який встановив остаточний рахунок матчу. Таким чином Ламін став ще й наймолодшим автором результативної дії в історії Євро.

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Взагалі, у житті цього екзотичного іспанця триває особливий період, коли будь-який його дебют чи результативна дія одразу перетворюється не в золото, зате у рекорд з приставкою "наймолодший". Ямал – наймолодший дебютант Барселони в історії Ла Ліги; наймолодший гравець чемпіонату Іспанії, який забив 5 голів, не маючи ще й 17 років; наймолодший гравець Ель Класіко; наймолодший автор асисту в Лізі чемпіонів і ще багато-багато "най". Звісно ж, він наймолодший бомбардир в історії Фурії Рохи. У вересні 2023-го від хлопця, якому тоді було 16 років і 57 днів, пропустила збірна Грузії.

Каталонський футбольний діамант став плодом кохання марокканця та дівчини з Екваторіальної Гвінеї. Він народився у невеликому містечку за 30 кілометрів від Барселони і скористався нагодою потрапити до легендарної Ла Масії. Дуже скоро про технічного вінгера заговорили не лише у альма-матер Барселони. Він почав виступати за збірні Іспанії U-15, U-16 та U-17. Всюди забивав та асистував. Зокрема, добряче позбиткувався над командами 15– та 16-річних росіян, коли личинкам окупантів ще дозволяли виступати у турнірах під егідою УЄФА.

Щоправда, у команді U-17 стався скандал, а Фурія Роха ледь не загубила Ямала назавжди. Вінгер побив горшки з Хесусом Фортесом (Реал) і Дані Муньйосом (Атлетіко), за що був виключений зі складу. Це настільки образило підлітка, що він навіть розглядав перспективу переходу до збірної Марокко (а чому не в Екваторіальну Гвінею?). Дорослим вистачило розуму, щоб дипломатично погасити пристрасті.

Проспектом опікувався легендарний екс-хавбек Барси Іван де ла Пенья. Так було до моменту, поки перспективи таланту Ямала не усвідомив Жорже Мендеш, один із наймогутніших футбольних агентів світу. Кажуть, за право представляти інтереси малого Жорже виклав перед його сім’єю три мільйони євро. Нічого особистого – лише бізнес. Мендеш дуже швидко компенсує всі свої витрати сторицею.

Сезон 2023/24 став для Ямала повноцінним у першій команді Барси. Так, виграти не вдалося нічого. Проте 16-річний пацан отримав значно цінніше – досвід і багато практики. У Ла Лізі, ЛЧ, Кубку та Суперкубку Іспанії провів рівно 50 матчів, забив 7 голів і віддав 10 асистів. Міг забити більше, якби зарахували його гол-фантом у ворота Луніна. Клуб швиденько підсунув Ламіну новий контракт до 2026 року. А клаусула сягнула астрономічного мільярда євро! Лео Мессі у відповідному віці про таке ще й не мріяв.

До слова, від гри Ямала фанатіє Тьяго Мессі, найстарший із синів аргентинця, який зараз бігає за дитячу команду Інтера Маямі. Та що там казати – Ламін і сам ще дитина. На Євро-2024 у Німеччину він захопив зі собою навчальні підручники, щоб у вільний від тренувань та матчів час штудіювати програму четвертого курсу старшої школи. "Мені доведеться виходити на навчання онлайн. Сподіваюся, вчитель не буде за мною пильно стежити", – ніяковіє Ямал.

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