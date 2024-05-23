Лига Европы

Аталанта выиграла Лигу Европы, неожиданно легко разбив Байер. Бергамаски взяли первый евротрофей в своей истории, остановив уникальную серию Хаби Алонсо.

Героем финала стал Адемола Лукман. Нигериец оформил хет-трик и установил рекорд еврокубковых финалов для игроков из Африки.

Джан Пьеро Гасперини выиграл первый взрослый трофей в тренерской карьере. Наставник Аталанты отметил важность пройденного пути.

Украина

Цыганков может покинуть Жирону – звезда сборной Украины изучает предложения из АПЛ.

УАФ нашла дополнительную машину VAR на главную дуэль за выживание в УПЛ – все благодаря скандалу.

Динамо приказало трем игрокам искать новые клубы – источник раскрыл фамилии жертв.

Шахтер интересуется 16-летним бразильцем, которого сравнивают с игроками Барселоны и Челси.

Мир

УЕФА официально определил места проведения финалов еврокубков в сезоне 2025/26.

Революция в Интере: чемпион Италии сменил владельца, на должность президента претендует легенда клуба.

Де Дзерби и Мудрик могут снова воссоединиться – экс-тренер Шахтера и еще три кандидата в шорт-листе Челси.