Главные новости 22 мая: Аталанта прибила Байер в финале ЛЕ, чемпион Италии вынужденно сменил владельцев
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за среду 22 апреля.
Лига Европы
Аталанта выиграла Лигу Европы, неожиданно легко разбив Байер. Бергамаски взяли первый евротрофей в своей истории, остановив уникальную серию Хаби Алонсо.
Героем финала стал Адемола Лукман. Нигериец оформил хет-трик и установил рекорд еврокубковых финалов для игроков из Африки.
Джан Пьеро Гасперини выиграл первый взрослый трофей в тренерской карьере. Наставник Аталанты отметил важность пройденного пути.
Украина
Цыганков может покинуть Жирону – звезда сборной Украины изучает предложения из АПЛ.
УАФ нашла дополнительную машину VAR на главную дуэль за выживание в УПЛ – все благодаря скандалу.
Динамо приказало трем игрокам искать новые клубы – источник раскрыл фамилии жертв.
Шахтер интересуется 16-летним бразильцем, которого сравнивают с игроками Барселоны и Челси.
Мир
УЕФА официально определил места проведения финалов еврокубков в сезоне 2025/26.
Революция в Интере: чемпион Италии сменил владельца, на должность президента претендует легенда клуба.
Де Дзерби и Мудрик могут снова воссоединиться – экс-тренер Шахтера и еще три кандидата в шорт-листе Челси.