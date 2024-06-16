Жіноча команда "кулес" обіграла Чівас у третьому матчі Туру чемпіонів (4:1) і гарантувала собі перемогу в товариському турнірі. Два попередні матчі, проти Амеріки і Тігрес, каталонський клуб теж виграв.

Барселона нажилася на чужій трансферній роботі – продавець отримав від клубу АПЛ 6 млн, каталонці 9

Після закінчення гри футболістки мексиканської команди підійшли до суперниць, щоб обмінятися футболками. Однак футболістки Барселони були змушені відмовити їм. У команди дуже обмежена кількість комплектів форми. Про це повідомляє Marca.

Це обмеження пов'язане із заходами, вжитими клубом з метою жорсткої економії. При цьому у чоловічої команди такої проблеми немає.

У сезоні-2023/24 жіноча команда Барселони зробила квадрупл, вигравши чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів.

Євро-2024: мегасенсація перед гігантами, класика Іспанії проти Італії, останній похід Модріча – прев'ю групи В