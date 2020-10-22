Реал – Шахтар

Шахтар створив головну сенсацію першого туру Ліги чемпіонів – обіграв на виїзді Реал. "Гірники" провели феєричний перший тайм, завдавши Мадриду до перерви найбільшої домашньої поразки в історії єврокубків. А в другому таймі втримали переможний рахунок.

Героями зустрічі стали Тете та Соломон, які забили по голу у ворота Куртуа. Дивіться відеоогляд яскравого поєдинку. Луїш Каштру вказав на фактори, які допомогли донеччанам перемогти. А Зінедін Зідан розповів, чого не вистачило його зірковій команді, аби здолати чемпіонів України.

В іншому матчі групи Інтер розписав вогняну нічию з Борусією М і залишив Шахтар лідером.

Ліга чемпіонів

Ігровий день Ліги чемпіонів подарував багато цікавих поєдинків. Баварія знищила Атлетіко та успішно розпочала захист титулу. Зальцбург не втримав перемогу над Локомотивом – росіяни вперше зіграли в ЛЧ без Сьоміна.

Олександр Зінченко та Руслан Маліновський не виходили на поле, але їхні клуби здобули по три очки – Манчестер Сіті дотиснув Порту, Аталанта розгромила Мітьюлланд. Ліверпуль у слабкому матчі мінімально переграв Аякс.

Відлуння поразки Динамо від Ювентуса

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