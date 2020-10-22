Реал – Шахтер

Шахтер сотворил главную сенсацию первого тура Лиги чемпионов – обыграл на выезде Реал. "Горняки" провели фееричный первый тайм, нанеся Мадриду до перерыва крупнейшее домашнее поражение в истории еврокубков. А во втором тайме удержали победный счет.

Героями встречи стали Тете и Соломон, которые забили по голу в ворота Куртуа. Смотрите видеообзор яркого поединка. Луиш Каштру указал на факторы, которые помогли дончанам победить. А Зинедин Зидан рассказал, чего не хватило его звездной команде, чтобы одолеть чемпионов Украины.

В другом матче группы Интер расписал огненную ничью с Боруссией М и оставил Шахтер лидером.

Лига чемпионов

Игровой день Лиги чемпионов подарил много интересных поединков. Бавария уничтожила Атлетико и успешно начала защиту титула. Зальцбург не удержал победу над Локомотивом – россияне впервые сыграли в ЛЧ без Семина.

Александр Зинченко и Руслан Малиновский не выходили на поле, но их клубы набрали по три очка – Манчестер Сити дожал Порту, Аталанта разгромила Митьюлланд. Ливерпуль в слабом матче минимально переиграл Аякс.

Эхо поражения Динамо от Ювентуса

"Цыганков – самое большое разочарование": Динамо уничтожают и хвалят – реакция на первое поражение Луческу удивляет полярностью. InStat назвал лучшего игрока встречи в составе киевлян.

Динамо лучше, чем думали: ключевые ошибки Луческу и Сидорчука против Ювентуса и ответы на важные вопросы. Итальянские СМИ: Луческу предали, лучший и худший у Динамо, убийство имени Роналду – Пирло переиграл своего Маэстро.