"Неприємні відчуття, ми припустились помилки при першому пропущеному м'ячі. Нам не вистачало впевненості.

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Але я задоволений, що футболісти відреагували і додали, бо вони цього не заслуговували. Це був невдалий вечір, і я як тренер повинен знайти рішення.

У першому таймі у нас нічого не виходило. Матч складався непросто. В першу чергу нам не вистачало впевненості, але ж це найголовніше.

Я постараюся все виправити. Футболісти теж. Потрібно постаратися знайти рішення. Тепер ми повинні підготуватися до суботньої гри проти Барселони.

Мені прикро за гравців Реала, вони це не заслужили. Вони принесли мені безліч перемог. Сьогодні все склалося погано, але завтра зійде сонце. Я зберігаю позитив і вірю в цю команду", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, у нинішньому розіграші ЛЧ "гірники" змагаються з Реалом, Інтером та Борусією М.

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