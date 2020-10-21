Реал – Шахтар: Каштру вказав на фактори, які допомогли донецькому клубу святкувати перемогу
Наставник Шахтаря Луїш Каштру поділився думками після перемоги над Реалом (3:2) в рамках Ліги чемпіонів.
"Чудовий результат. Ми виконали все, що планували, гравці залишались командою протягом всього матчу. Ми знаємо свої сильні сторони і можемо їх продемонструвати навіть проти такого клубу, як Реал.
Реал – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу
Перший тайм? Так, це був найкращий відрізок Шахтаря у нинішньому сезоні. Ми мали моменти як у першому, так і в другому таймі. Після перерви результат змусив нас трохи більше оборонятись. Це була хороша можливість, щоб ми виросли як команда.
Молодий вік захисної ланки вплинув на пропущені голи. Я не виділяю окремо гравців, чи частини колективу, і вік футболістів для мене не є важливим. Ми сьогодні зіграли як сильна, амбіційна та хоробра команда.
У нас найсильніша група, команди дуже непрості. Важливо пам'ятати, що нічого не виграно, і нічого не втрачено", – сказав Каштру в ефірі ТК Футбол.
Нагадаємо, у нинішньому розіграші ЛЧ "гірники" змагаються з Реалом, Інтером та Борусією М.
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