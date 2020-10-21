Ліверпуль підходив до матчу проти Аякса в Амстердамі на тлі численних втрат. Через різні травми та хвороби команда Юргена Клоппа втратила Аліссона, ван Дейка, Алькантару, Матіпа та Окслейда-Чемберлейна, тож у стартовому складі знайшлося місце навіть Кертісу Джонсу. В центрі оборони пару Гомесу склав Фабінью. Ерік Тен Хаг же міг розраховувати на всіх своїх футболістів, однак за десять хвилин після старту поєдинку він через пошкодження втратив Кудуса. Замість нього на поле вийшов Промес.

Ліверпуль одразу захопив контроль над м'ячем і територією, однак в першій половині першого тайму Аякс виглядав настирніше. Особливої гостроти біля воріт гостей це не приносило (за виключенням удару Лопеса головою з гострого кута в руки Адріану), однак господарі регулярно загострювали гру в штрафному – а от мерсисайдці цим похизуватися не могли. Зрештою, після кількох панічних ситуацій, амстердамці створили дебютний момент у зустрічі – це Гравенбах на 21-й хвилині завершив контратаку зі скидкою Тадіча ударом метрів з 20-ти. М'яч пройшов поруч з лівою стійкою!

Поступово гості стали вирівнювати гру, але було помітно, що підопічні Клоппа перебувають не у своїй тарілці. Юрген дав наказ Хендерсону розминатися вже у середині першого тайму, а на 33-й хвилині його команда лише дивом не пропустила: Промес увірвався в штрафний та віддав передачу на правий край Нересу, а той покотив на лінію воротарського – звідти Квінсі пробив у дотик, але Адріан парирував ногою! Здавалося, ось-ось Аякс дотисне чемпіона Англії, однак вже на 35-й хвилині рахунок відкрив Ліверпуль: Мане після вкидання з ауту продерся на лівий край карного майданчика та завдав удару, м'яч зрізався з ноги, а Тальяфіко при спробі вибити "круглого" зрізав його у власні ворота – 0:1!

Кінець першого тайму виявився веселим. Ліверпуль намагався дотиснути суперника й ледь не забив на 40-й хвилині внаслідок зміщення Робертсона по діагоналі через все поле аж до штрафного. В завершенні епізоду Енді викотив пас на правий край під удар Салаху, однак його постріл в останню мить накрив Мазрауї. Аякс відповів на 43-й виходом Тадіча віч-на-віч – Душан перекинув Адріана, але Фабінью зумів вибити м'яч з лінії воріт! Мерсисайдці одразу провели контрвипад з вриванням Мане на лівий фланг штрафного та прострілом – Схюрс дивом не зрізав його у власні ворота! Зрештою, на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги Ліверпуля.

У роздягальні Юрген Клопп зняв з гри Джонса, кинувши у бій Хендерсона. Аякс же прогнозовано розпочав другий тайм із агресії, вже на 46-й хвилині організувавши атаку з ударом Классена у стійку. На 52-й хвилині Схюрс ледь не забив з центру поля, скориставшись виходом Адріана з воріт, а на 58-й швидкий контрвипад господарів завершився ще одним пострілом Классена – цього разу Адріан парирував. Між цими епізодами було лише домінування амстердамців, хоча гості мали кілька непоганий подач у штрафний – одну з них замикав Фірміно, але удар виявився дуже неточним. Стривожений Клопп вирішив піти на радикальний крок, знявши на 60-й хвилині все своє зіркове атакувальне тріо – замість Салаха, Мане та Фірміно вийшли Мінаміно, Шакірі та Жота.

Середина другого тайму виявилась рівною. Мерсисайдці могли добити Аякс на 70-й та 74-й хвилинах – у першому випадку удар Шакірі з-за меж штрафного потягнува Онана, а в другому замикання Вейналдума з кутового пройшло над поперечкою. Амстердамці огризнулися на 71-й дальнім пострілом Схюрса, який у площину не влучив. От, власне, і вся гострота в цей період. Загалом, стало помітно, що Аякс починає нервувати, а Ліверпуль все частіше ловив суперника на контратаках. Зрештою, по такому футболу Ерік Тен Хаг вирішив кинути у бій Траоре та Хунтелаара – обидва вийшли на 84-й хвилині. Аякс почав гру у два захисники.

Ендшпіль зустрічі, однак, не потішив якоюсь нервовою навалою. Все, що створили амстердамці в основний час – це неоковирне замикання головою у виконанні Траоре метрів з восьми в руки Адріану. Ліверпуль ще й постійно у контратаки тікав. На 90+1-й хвилині вони могли вилитись у гол, однак Вейналдум запоров вихід віч-на-віч з Онаною, а Мінаміно не зміг переграти голкіпера з гострого кута. Аякс мав шанс врятуватися у компенсований час після невдалого виносу Адріана, але Еккеленкамп з відскоку вистрілив над воротами. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ліверпуля.

Таким чином, мерсисайдці набрали три очки й разом з Аталантою очолили групу D – бергамаски вище завдяки кращій різниці голів. Аякс і Мідтюлланд замикають квартет з нулем залікових балів.