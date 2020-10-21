"Футбол 24" презентує відгуки від експертів та відомих уболівальників щодо матчу 1-го туру Ліги чемпіонів Динамо – Ювентус (0:2).

Дива не сталося – Динамо доволі закономірно програло свій перший матч після 4-річної відсутності у груповому етапі Ліги чемпіонів. Учень (Пірло) здолав вчителя (Луческу), завдавши румунові першої офіційної поразки біля керма київського клубу.

Динамо – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Блогосфера розділилася на два протилежні табори, тут немає одностайності. Одні критикують Динамо за посередню гру, інші поблажливо списують невдачу на відсутність досвіду. Мовляв, молодим хлопцям потрібен час...

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Перший тайм вселяв нам чималий оптимізм – достойні 0:0. Скаут Алекс Великих одразу аналізує побачене. Як у воду дивився – Жерсон вийшов саме на 60-ій хвилині!

Після перерви був дубль Морати... Станіслав Майзус із Полтави злегка іронізує.

Данило Вереітін, журналіст і PR-фахівець телеканалів "Футбол", заступився за Динамо.

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко не цурається жорсткості у своїх оцінках.

Розчарованим залишився і Капітан Прайс, блогер, офіцер ЗСУ, ветеран російсько-української війни.

На противагу двом попереднім спікерам – Alex Gramm, експерт із тактики.

Знаменитий тележурналіст Руслан Свірін натякає, що проти Барси буде... легше.

Агент, експерт та менеджер В'ячеслав Заховайло не бачить причин сварити динамівців.

Мораль від Алекса Великих.

Футбольний менеджер Олександр Ольшанецький нагадує: вирішальні матчі Динамо зіграє проти команди Реброва.

Оглядач Трибуни Дмитро Литвинов переглянув матч на секторі і ділиться атмосферою із кулуарів.

Проте, мабуть, найголовніший індикатор – це Ігор Циганик, екс-ведучий "Профутболу". Якщо він переконаний, що ця динамівська команда має перспективу, отже можна полегшено видихнути.

За бонуси дякуємо Брутальному футболу!

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Ювентус переграв Динамо у матчі ЛЧ – Луческу блискавично знайшов ключ поразки, кат України оформив дубль