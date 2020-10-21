У середу на груповому етапі Ліги чемпіонів заплановані поєдинки в чотирьох групах. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група А

Зальцбург – Локомотив Москва – 2:2

Голи: Собослай, 45, Юнузовіч, 50 – Едер, 19, Лісакович, 75

Баварія – Атлетіко – матч розпочався о 22:00

Група С

Манчестер Сіті – Порту – матч розпочався о 22:00

Олімпіакос – Марсель – матч розпочався о 22:00

Група D

Мітьюлланд – Аталанта – матч розпочався о 22:00

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У дуелі Зальцбурга та Локомотива "залізничники" відкрили рахунок після стандарту. Спрацювала домашня заготовка – навіс на ближню стійку головою далі прокинув Жемалетдінов, а чемпіон Європи Едер протиснув оборонця і з другого поверху забив метрів із 10-ти. Австрійці забили у відповідь у роздягальню – і знову допоміг кутовий. Це Юнузовіч відкинув на лінію штрафного, а там абсолютно вільний Домінік Собослай прийняв м'яч першим дотиком, а другим наче рукою поклав у дальню дев'ятку – 1:1!

На старті другої половини господарі взагалі вийшли вперед. На 50-й хвилині Дака виклав м'яч під удар тому ж Златко Юнузовічу й ветеран елегантно пробив низом у кут. Здавалося, що два голи за 5 хвилин ігрового часу вже не дадуть оговтатися Локо. Проте, москвичі знайшли в собі сили відігратися – Живоглядов подав із правого флангу, а Віталій Лісакович ударом головою переграв Станковіча. Як наслідок, 2:2 на користь конкурентів.

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