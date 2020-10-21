Шахтар зустрічається з мадридським Реалом у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Відео голів та огляд матчу Реал – Шахтар дивіться на "Футбол 24".

Шахтар дуже солідно розпочав матч, створював моменти, а на 29-й хвилині відкрив рахунок! Затяжна атака "гірників" перейшла на лівий фланг, Корнієнко сміливо пішов у чужий штрафний майданчик, проскочив кількох суперників і викотив на Тете. Бразилець влучно пробив у дальній кут – 0:1!

Реал – Шахтар: відео гола Тете

Не пройшло й 5 хвилин, як Шахтар подвоїв перевагу! Тете отримав м'яч на правому фланзі, обіграв опонента, вийшов на ударну позицію та вистрелив по воротах. Куртуа впорався, але Варан під тиском Дентінью загнав м'яч у власні ворота.

Реал – Шахтар: відео автогола Варана

До кінця першого тайму чемпіон України довів рахунок до розгромного!!! Соломон обігрався з Тете та не залишив шансів Куртуа точним ударом у кут. Ефектний пас п'ятою від бразильця – фантастика! Розриви в обороні Реала – також фантастика.

Реал – Шахтар: відео гола Соломона

Реал Мадрид – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів