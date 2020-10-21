Статистичний портал Instat Index підбив підсумки матчу між Динамо та Ювентусом і визначив найефективніших футболістів.

Сергій Сидорчук став найкращим гравцем поєдинку у складі "біло-синіх". Він зумів набрати 296 балів, що стало найвищим результатом у команді Луческу.

Сидорчук не зовсім згоден з рахунком матчу між Динамо та Ювентусом

Під час зустрічі з туринцями на НСК Олімпійський капітан киян виграв шість єдиноборств, здійснив 16 відборів, перехоплень і підбирань. У топ-3 футболістів Динамо також увійшли Віталій Миколенко (284 бали) та Микола Шапаренко (278 балів). Найкращим гравцем поєдинку став півзахисник Ювентуса Хуан Куадрадо (365 балів), повідомляє Команда 1.

Зауважимо, "Стара синьйора" перемогла Динамо з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. У наступну середу, 28 жовтня, на киян очікує протистояння з Ференцварошем, на Ювентус – з Барселоною.

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