Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з фантастичної перемоги над Реалом. В іншому матчі групи В зустрічалися міланський Інтер і гладбахська Борусія. Італійці підходили до гри з поганим настроєм після програного Дербі делла Мадонніна, а німці загалом погано розпочали сезон у Бундеслізі – одна перемога за 4 тури.

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Інтер краще розпочав матч. Інтенсивними атаками господарі долали пресинг Борусії та створювали моменти. От тільки з реалізацією було важко. Дарміан з вигідної позиції не влучив у площину. Далі в центрі уваги опинявся Еріксен – 3 удари за 20 хвилин.

Спершу данець перевірив пильність Зоммера зі штрафного – голкіпер впорався. Санчес та Дарміан створили Еріксену хорошу нагоду, але удар останнього заблокував Крамер. А ще один постріл Крістіана взяв на себе Ельведі. Гості провалювалися, але виправляли свої помилки.

Лише наприкінці першого тайму Борусія організувала дві по-справжньому гострі атаки, які, втім, навіть ударами не завершилися. На простріл Хофманна не встиг Плеа, а до грамотного пасу в розріз від Емболо не встиг вже сам Хофманн.

Інтер все ж міг до перерви вийти вперед, коли Лукаку на краю штрафного майданчика хитнув опонента, але не влучив у дальній кут. Команди пішли відпочивати з нулями на табло. А на старті другого тайму господарі відкрили рахунок внаслідок чергової пожежі у володіннях "жеребців". Лукаку з двох метрів загнав м'яч у порожні ворота. Дуже допоміг Лаутаро, який якраз вийшов на заміну.

"Нерадзуррі" продовжували домінувати. Еріксен і Барелла вирізали розкішні передачі у штрафний майданчик, але партнери ними не скористалися. Борусія поступово відвела гру від власних воріт, пресинг став ефективнішим.

На 60-й хвилині гості змусили суперника помилитися на власній половині, після чого Тюрам опинився у штрафному з м'ячем. Син легендарного француза прокинув м'яч і змусив Відаля сфолити. Арбітр після перегляду VAR вказав на 11-метрову позначку, а Бенсебаїні реалізував пенальті.

За нічийного рахунку розкрилася гра в обидві сторони, пішов нервовий футбол. Суперники порушували правила, сперечалися з суддею, а от з м'ячем нічого гольового придумати не могли. Борусія ближче підібралася до гола, проте Плеа та Тюрам не влучили у площину. У відповідь на це Дарміан і Лукаку розігнали класну атаку, яку Лаутаро завершив ударом у стійку.

Гладбах все ж провів швидкий результативний випад – Нойхаус відмінним пасом з глибини кинув у прорив Хофманна, а той зблизився з воротами та елегантно пробив поміж ніг Хандановічу! Втім, Борусія не втримала перемогу. Під завісу зустрічі Інтер з кутового вирвав нічию – дубль оформив Лукаку.

Інтер і Борусія М набрали по 1 очку та залишили Шахтар лідером групи В. У наступному турі міланці поїдуть в Україну, а Гладбах прийматиме Реал.

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