Матч, як і онлайн-трансляція Реал – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:55. Це було третє протистояння "гірників" з мадридським грандом в історії. Чемпіони України не могли розраховувати на цілий ряд основних гравців, натомість "бланкос" втратили свого вожака – Серхіо Рамоса, який травмувався на вихідних. Перед матчем з Шахтарем команда Зізу сенсаційно поступилась Кадісу і отримала величезну порцію критики від іспанської преси. Найбільше дісталось тренеру, який не вгадав з ротаціями, але проти донеччан – знову повторив улюблений фокус, залишивши на лаві Бензема і Крооса. Суботнє Ель Класіко виявилось важливішим, ніж Ліга чемпіонів.

Реал – Шахтар: відео голів

"Гірники" потрапили під високий пресинг суперника з перших же хвилин зустрічі. Найбільше виділялись латералі Зідана – Марсело і Менді. Саме бразилець елегантною передачею п'ятою вивів на удар Асенсіо, який не зумів переграти молодого Трубіна ударом в ближній кут. Шахтар відповів швидкою контратакою на 11-й хвилині. Модріч обрізався в центрі поля, Марлос протягнув сферу до карного господарів і покотив на вільного Тете, а той відверто розгубився, затягнувши з завершенням. Зрештою суперперспективний момент було загублено.

Ще одна помилка "бланкос" у середині поля мала б завершитись голом Марлоса, але бразилець кволо пробив у Куртуа. Отримавши довгу передачу від Майкона, хавбек збірної України вискочив на побачення з бельгійським кіпером, який своєчасно вийшов з воріт. Дуже гідно провів далеко не оптимальний склад Шахтаря стартовий відрізок. Команда Каштру, схоже, взяла на озброєння тактику Кадіса – свідомо віддала м'яч і швидко переходила в атаку, через один-два паси.

Чемпіони України заслужено відкрили рахунок на 29-й хвилині завдяки прекрасним індивідуальним діям Корнієнка. Молодий захисник, який підміняє травмованого Ісмаїлі, змістився в центр, проскочив повз Мілітао і Варана, а потім – ще й встиг проштовхнути на Тете, уникнувши підкату Марсело – бразильський вінгер тонко виконав під дальню стійку! Справжній шок на обличчі Серхіо Рамоса, який дивився матч з трибуни. Далі – черговий нокдаун для "бланкос". Не минуло й чотирьох хвилин, як Варан відзначається автоголом у боротьбі з Дентінью. Фактично взяття воріт знову створив Тете, який влупив з правого кута штрафного, а Куртуа відбив перед собою.

Неймовірно, але в кінці першого тайму Шахтар забиває втретє! Соломон і Тете удвох розібрали провальну оборону господарів. Бразилець п'ятою повернув м'яча ізраїльтянину, який без жодної опіки пробивав у нижній лівий кут. Зідан іронічно посміхається – тотальне фіаско Реала до перерви. Мадридська Марка не вірить власним очам: "Скандал у Вальдебебас". Три м'ячі за 12 хвилин!

Зізу кидає у бій Каріма Бензема, але відставання скорочує не француз. Черговим шедевром поповнилась колекція Модріча. Хорватський хавбек проскочив двох і вгатив у ближню дев'ятку метрів з 20-ти. "Гірники" зарано притиснулись до власних воріт, за що й поплатились. Утім підопічні Каштру не збирались складати зброю. Спочатку Марлос ледь не проштовхнув сферу повз Куртуа, а згодом повинен був оформлювати дубль Тете. Останній відгукнувся на передачу Корнієнка з лицевої, але не поцілив у ближній. Майже відразу Мадрид забиває вдруге. Вінісіусу вистачило секунд після виходу на заміну, аби відзначитись результативним ударом. Бразилець не залишив шансів Трубіну у ближньому бою. Провалилась цього разу оборона гостей, проспавши ривок 20-річного вінгера.

Тете залишає Мадрид у грі, не реалізувавши вихід на побачення з Куртуа. Бразильцеві класно асистував Соломон. Два-три стовідсоткові моменти втратив Шахтар на екваторі другого тайму. Марлос знущально перекинув Куртуа на 75-й, отримавши сферу від невтомного Тете, але рефері фіксує офсайд – все справедливо. Реал відповідав напівмоментами – Менді стріляє головою у бокову сітку, Хочолава блокує запізнілий удар Вінісіуса, який намагався перехитрити увесь світ.

Вальверде начебто зрівняв рахунок на 92-й потужним ударом з лінії карного, але сербський арбітр після перегляду відеоповтору фіксує офсайд у Вінісіуса, який закривав огляд Трубіну! Фантастична розв'язка з історичною перемогою Шахтаря – 2:3. "Гірники" вперше обігрують Реал, та ще й на виїзді.

