Результативність донецького Шахтаря у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала дозволила назавжди увійти до історії європейських турнірів.

Три м'ячі без відповіді від "гірників" – найбільша домашня поразка мадридців в єврокубках за всю історію, повідомляє Mister Chip.

Реал – Шахтар: відео голів – "гірники" громлять Мадрид

Шахтар пішов на перерву з рахунком 3:0 на власну користь. Голами в складі донеччан відзначилися Тете і Манор Соломон, а ще один м'яч у власні ворота забив Рафаель Варан. Востаннє три м'ячі в першому таймі Реал пропускав ще в 2005-му від французького Ліона.

До слова, Реал є найтитулованішим клубом у європейських змаганнях. У клубному музеї "вершкових" 13 кубків ЛЧ (КЄЧ), 2 Кубки УЄФА та 4 Суперкубки УЄФА.

Реал Мадрид – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів