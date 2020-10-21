Поки Динамо чекало кінця матчу, Ювентус методично планомірно атакував. Без паніки, коли не все вдавалося до перерви, натомість з особливою елегантністю і харизмою. Чи може команда Пірло інакше? Учень перевершив Маестро Мірчу – лейтмотив висловлювань в італійській пресі. Ставка Андреа на Морату спрацювала, настав ефект "бум-бум". І хто тепер згадає, що Ювентус хотів не Альваро, а якогось Джеко, Суареса чи Міліка? Точно не українські вболівальники, київські гравці і тренери. Гучне позитивне "Браво" заслуговує лише парочка динамівців, і це жорсткий вердикт від популярної Гадзетти.

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La Gazzetta dello Sport: Команда в Маестро так собі, зрада Супряги і не тільки

Суворо і авторитетно. Видання пише, що учень перевершив Маестро. Кожна ідея Пірло знайшла втілення. К'єлінні по центру, Даніло праворуч, Ремзі на позиції другого відтягнутого форварда. Мората підхопив чи то рушницю, чи то маску Роналду. Альваро здивував навіть свого тренера, хоча команді все ще бракує відтягнутого плеймейкера – гравця, яким був сам наставник Юве. "Експерименти, очевидно, тривали й цього вечора. Та дайте йому реджисту". Заслужені 7 балів, на рівні Куадрадо. Вище тільки в Морати (8), людини матчу.

А ось Луческу дісталося відчутно менше (5,5). Сидорчук, Шапаренко (по 6,5) та навіть Попов (6) отримали кращі оцінки. "Схоже, кілька гравців зрадили його, починаючи із Супряги. А ось гравці, які вийшли на заміну, видаються кращими за основних". Жерсон, Попов і Вербіч сподобалися LGsS більше за Циганкова, Караваєва і Де Пену (5 балів). Останній визнаний найгіршим у команді. Видання зазначає, що негарно бавитися у каламбури з прізвищем, але Де Пена, якщо трохи покрутити, означає "вирок" з італійської. "Та він і без того грав безнадійно. Жодної хвилини не став проблемою для Куадрадо. Перший кандидат на заміну".

Газета вважає, що в Луческу така собі команда: "Без міжнародної глибини Шахтаря. Щось вирішили робити лише після 0:2. Запізно". На думку журналіста, "в і без того неброньованій обороні" Динамо вистачало слабких місць. Це і Кендзьора, який "підтвердив враження з матчу Польща – Італія, що атакувати його – далеко не найважча". І Забарний, якого "неодноразового обганяють – він просто не бачить, як Мората йде на другий гол з-за спини". Миколенку дещо занизили оцінку (5,5) за момент з асистом Куадрадо і не дуже добру гру в центрі. Видання відзначає, як Віталій почав битися після переходу на лівий фланг, але колумбійцю ніхто не заважав подати. Хоча тут більше зона відповідальності Вербіча, який не вперше губить свого гравця.

Gazzeta бачить у Динамо лише двох хороших гравців. Найкращий – Сидорчук, хоча десь поруч і Шапаренко. "Вони між собою принаймні комунікували на полі. Марно, але капітан часто пробирався між захисними хащами і був найнебезпечнішим у стрільбі серед киян". Хвалять і вагому роль бокс-ту-бокс у виконанні Миколи. "Елегантні красиві рухи медзали сучасного типу. Його вісь із Сидорчуком заслуговувала кращих компаньйонів. І це принаймні змушувало "б'янконері" трохи постраждати в центрі поля". На Шапаренка звернули увагу навіть у Бразилії, нарізавши 8 хвилин його гри.

A Ucrânia segue produzindo bons jogadores mesmo após o título do Mundial sub-20 na Polônia com a geração 99'. Mykola Shaparenko (98'), já protagonista no Dynamo de Mircea Lucescu, completou notável atuação ontem contra a Juventus em termos associativos: https://t.co/1PQ9X2dtqo — Higor Santos (@Higor_18leo) October 21, 2020

Не вдалося проявити свої найкращі риси Буяльському (5,5): "Опинявся у скрутній позиції, коли ні не зупиняв Рабйо, ні не створював моменти". Цього разу звичного Віталія ми побачили, але під №8 у футболці Ювентуса – Ремзі з роллю вільного художника впорався значно ефективніше, хоча тут могла бути й підстава від штабу Луческу зі значно глибшою роллю українця, відірваного від Супряги у якійсь постійно не тій напівпозиції. Дісталося і Циганкову, хоча тут більше лагідна критика. "За словами Луческу, він є одним із найперспективніших молодих талантів. Таким його не помітили, хоча рухи, зрізання до центру та певна елегантність натякають на його цінність".

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Нападника киян знищували охочіше. "Кажуть, Динамо відмовилося від 10 мільйонів, які пропонувала Болонья. Судячи з побаченого тут, цього було б відчутно забагато. Жодного разу не таїв небезпеки, отримуючи м'яч. Те саме, що й Циганков: справжній лідер повинен виглядати інакше". Жерсона хвалять за багато старань і сили волі, але критикують за наївність і брак. Загалом усі заміни оцінені позитивно, крім Гармаша, який не встиг награти на оцінку. "Хоч Вербіч, мабуть, не такий технічний, як Циганков, вносить більше за нього, стаючи помітним в атаках. Попов склав враження, що з ним команда могла б уникнути кількох проблем. Рішучіший, ніж Забарний, впевненіший і в налаштуваннях. Але це все, Динамо просто не витримує конкуренції".

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Туринське видання звертає увагу на важкі стосунки румунського тренера з фанатами. Після перемоги в Суперкубку України над Шахтарем обіграти ще і Ювентус було б божественно, але реалії інші. Луческу усвідомлює, що пройти у плей-офф з групи, де є ще й Барселона, стало б справжнім дивом. Він знову охрестив Пірло, цього разу як тренера команди рівня Ліги чемпіонів. Так само, як це сталося тоді, 25 років тому, коли випустив юного Андреа у складі своєї Брешії. Цього разу зустріч з учнем ознаменувала кінець його безпрограшної серії в Динамо – перший негативний результат.

"Луческу – це наш Кріштіану Роналду, в нього ентузіазм 20-річного юнака", – казав до гри помічник румуна Лонго. Цей козир не спрацював. За відсутності оригіналу КР7 його роль виконав Мората, а не головний тренер Динамо. Шедевр пунктуальності, жахлива крадіжка часу в Забарного на відкритому просторі. Так має грати справжній №9. У Турині помітили дух раннього Ювентуса Конте. Жертовність, компактність і взаємодопомога. Агов, та це ж мали бути українські козирі, хіба ні?

Бентанкур став стіною у півзахисті, посоромивши захист киян, в якому виявилося багато прогалин. Кілька переможних сюпризів у схемі Пірло: Бонуччі як правий центрбек, К'єза на лівому фланзі, а Куадрадо праворуч. Ювентус ніколи не втрачає командування над грою, навіть коли вони залишають м'яч у володінні суперника. Тест на зрілість команди, яка все ще будується, пройдено відмінно: саме те, що просив італійський тренер напередодні.

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