Головні новини 20 січня: Карпати знайшли спосіб виїхати за кордон, повернення Зінченка, Судаков потрібен Барселоні
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 20 січня.
Україна
Карпати зможуть виїхати на збори до Іспанії – львів'яни повторили минулорічний трюк Полісся.
Тарас Степаненко офіційно продовжив контракт із Шахтарем, а також донецький клуб відпустив свого хавбека в Європу.
Світ
Мілан видряпав перемогу над Удінезе в скандальному матчі – божевільні гойдалки на 5 голів у ювілейний вечір Піолі.
Байєр у божевільній перестрілці дотис РБ Лейпциг – перемога у доданий час зміцнила лідерство "фармацевтів" у Бундеслізі.
Рома виграла перший матч під керівництвом Де Россі – відмова від схем Моурінью подарувала несподіваного героя.
Арсенал ефектно розтрощив Крістал Пелас – Зінченко видав розкішний матч, нова суперзброя Артети і травма ключової зірки.
Українці за кордоном
Реал готовий вдвічі збільшити зарплату Луніна – Мадриду вигідніше зберегти українця, ніж його конкурента.
Хаві попросив у босів Барселони трансфер Судакова, також стало відомо, хто запропонував Шахтарю 40 млн євро за хавбека збірної України.
Валенсія з Яремчуком наблизились до зони єврокубків – українець вийшов на заміну в першому таймі та міг забити Атлетіку.