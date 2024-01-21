Україна

Карпати зможуть виїхати на збори до Іспанії – львів'яни повторили минулорічний трюк Полісся.

Тарас Степаненко офіційно продовжив контракт із Шахтарем, а також донецький клуб відпустив свого хавбека в Європу.

Світ

Мілан видряпав перемогу над Удінезе в скандальному матчі – божевільні гойдалки на 5 голів у ювілейний вечір Піолі.

Байєр у божевільній перестрілці дотис РБ Лейпциг – перемога у доданий час зміцнила лідерство "фармацевтів" у Бундеслізі.

Рома виграла перший матч під керівництвом Де Россі – відмова від схем Моурінью подарувала несподіваного героя.

Арсенал ефектно розтрощив Крістал Пелас – Зінченко видав розкішний матч, нова суперзброя Артети і травма ключової зірки.

Українці за кордоном

Реал готовий вдвічі збільшити зарплату Луніна – Мадриду вигідніше зберегти українця, ніж його конкурента.

Хаві попросив у босів Барселони трансфер Судакова, також стало відомо, хто запропонував Шахтарю 40 млн євро за хавбека збірної України.

Валенсія з Яремчуком наблизились до зони єврокубків – українець вийшов на заміну в першому таймі та міг забити Атлетіку.