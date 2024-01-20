Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков дуже сподобався наставнику Барселони Хаві під час очних матчів у Лізі чемпіонів.

Хаві звернувся до босів Барселони із проханням придбати Георгія Судакова із Шахтаря, повідомляє Fichajes.net.

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"Блаугранас" вирішили активізуватись у питанні підписання зірки "гірників", який завдяки виступам у Лізі чемпіонів підвищив свою вартість, аби випередити конкурентів. Шахтар же розглядає Судакова як головний трансферний актив та хоче повторити минулорічний продаж Мудрика в Челсі (донеччани заробили 70 млн на цьому трансфері).

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за "гірників" 18 матчів (3 голи і 1 асист). Чинний контракт хавбека з Шахтарем розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?