У матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини РБ Лейпциг на своєму полі поступився Байєру (2:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Центральний матч 18-го туру відбувся на Ред Булл Арені між РБ Лейпциг та Байєром. Господарі в останніх іграх здобували очки з поперемінним успіхом і балансували у зоні Ліги чемпіонів, в той час, як леверкузенці продовжували йти без поразок, очолюючи турнірну таблицю Бундесліги.

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Перший тайм пройшов за рівної боротьби і ознаменувався 4 ударами у площину воріт. Підопічні Марко Розе з перших секунд кинулись атакувати суперника і дуже швидко досягли успіху – Хаві Сімонс вже на 7-й хвилині відкрив рахунок. За мить Шешко ледь не подвоїв перевагу "биків" – сфера пролетіла повз ліву стійку. Далі команди, немов мисливці, вичікували на помилку один одного, але на перерву пішли за мінімальної переваги господарів.

Одразу після відпочинку Байєр вирівняв становище – до прострілу Грімальдо з лівого флангу ніхто з захисників не дотягнувся і Телла легко замкнув у сітку на дальній стійці. На 55-й хвилині лише реакція Бласвіха врятувала РБ Лейпциг після удару Вірца у дальній кут – м'яч пішов за межі поля. Піжонський розіграш кутового від Байєра завершився перехопленням м'яча, стрімкою контратакою, розрізним пасом від Ольмо і голом Опенди – 2:1.

Не минуло і 10 хвилин, як "фармацевти" відповіли "бикам" стандартом – Вірц відволік увагу оборонців, Та першим відгукнувся на подачу з кутового і відновив статус-кво.

Пристрасті розпалювались і арбітру довелось гасити емоції жовтими картками. Вже у доданий час Байєр зумів витиснути максимум з чергового кутового – Інкап'є прийняв навісну передачу і влучно пробив у ліву дев'ятку.

Прикра поразка РБ Лейпциг залишила його на четвертій сходинці турнірної таблиці з 33-ма очками. Байєр набрав 48 пунктів і впевнено очолює Бундеслігу.

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