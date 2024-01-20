Керівництво "вершкових" найімовірніше не буде викупляти Кепу в Челсі, оскільки його трансферна ціна може бути завищеною. Натомість Реал хоче продовжити контракт з Андрієм Луніним ще на п'ять років.

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Як повідомляє Madridismo Xtremo з посиланням на журналіста Томаса Гонсалеса, мадридці запропонували українському голкіперу в новому контракті збільшення зарплатні вдвічі. Наразі Лунін отримує 2,5 мільйона євро, а якщо вирішить прийняти пропозицію Реала, то його зарплатня виросте до 5,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що чинна угода Андрія Луніна закінчується у 2025 році. У поточному сезоні українець зіграв у 12 матчах у всіх турнірах.

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