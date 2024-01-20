Капітан Шахтаря Тарас Степаненко продовжить виступи за "гірників" і в наступному сезоні.

Прес-служба Шахтаря оголосила про пролонгацію контракту із Тарасом Степаненком.

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Згідно з новою угодою, капітан "гірників" виступатиме за "помаранчево-чорних" до кінця сезону 2024/25. Попередній контракт Степаненка добігав кінця влітку 2024 року.

Нагадаємо, Тарас виступає за Шахтар з липня 2010 року, перейшовши із запорізького Металурга. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро. У поточному сезоні Степаненко зіграв у 18 матчах, в яких відзначився 1 асистом.

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