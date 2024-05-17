"По-перше, без грошей ти не зможеш конкурувати з командами, що мають набагато дорожчих гравців. Якщо твоя команда коштує у 10–20 разів дешевше, ніж команда суперника, ти маєш шанс перемогти, але на короткій дистанції.

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Я ніколи не казав, що гроші на першому місці, але без них і без кваліфікованих гравців дуже важко у довгостроковій перспективі.

Окрім грошей важливий і підбір гравців. Навіть якщо у тебе є гроші, але немає розуміння, як підбирати гравців під модель тренера, створити команду дуже важко.

Якщо клуб ставить перед собою завдання виграти чемпіонат, а вже програв три-чотири гри, і його прихильники та журналісти починають говорити про зміну тренера, це дуже впливає. Тому також важлива комунікація між президентом клубу і тренером", – розповів Ребров в інтерв'ю Forbes.

Нагадаємо, Сергій Станіславович на клубному рівні встиг попрацювати з Динамо, Аль-Ахлі, Ференцварошем та Аль-Айном.

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