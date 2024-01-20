Посеред тижня Рома пережила потужні пертурбації. Жозе Моурінью не очікував, що його відправлять у відставку, але керівництво вирішили, що час настав. Це доволі імпульсивне рішення. Якісної заміни тут і зараз у римлян не було. Натомість вони вирішили зіграти стратегічно. Щоб хоч трохи вгамувати гнів уболівальників, які підтримували португальця, запросили легенду клубу.

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Даніеле Де Россі не може похизуватися великим тренерським досвідом. Самостійно він працював лише зі СПАЛом. Той період виявився провальним – за 17 матчів команда італійця здобула три перемоги, програвши вісім разів. У Рому Де Россі прийшов вчасно. Принаймні для дебюту суперник був ідеальним. Верона не перемагала "вовків" в гостях понад пів століття. Та й зараз між суперниками величезна різниця в силі і класі.

Новий тренер відразу почав перебудову. Сьогодні Рома грала за схемою з чотирма захисниками (Морінью віддавав перевагу формаціям з трьома центрбеками). Від таких змін найбільше виграв Стефан Ель-Шаараві, який знову став лівим вінгером. На мить здалося, що він повернувся в свої праймові часи, коли ще виступав за Мілан. За половину першого тайму "Фараон" організував господарям комфортну перевагу, асистувавши Лукаку і Пеллегріні.

Рома домінувала й повинна була робити рахунок розгромним. Однак Карсдорп, вже перебуваючи перед воротами, замість удару вирішив відкотити назад на Лукаку, чию спробу встигли заблокувати. Сподівання на пенальті розбив VAR. По перерві технології вдруге зіграли проти Роми, зауваживши гру рукою від Льоренте. Покарання вже у ворота гостей. Втім, Джурічіч не влучив у ворота. Верона вдруге за три матчі марнує удар з 11-метрів. Проти Інтера Анрі не врятував нічию.

Зрештою, без гола "мастифи" не залишилися. Фолоруншо наважився на удар здалеку. Кручений удар збив Руя Патрісіу з пантелику. Португальський кіпер смикнувся в один кут, а м'яч полетів трохи в інший. Доволі груба помилка, якої такі досвідчені гравці припускатися не повинні. Так виникли умови для кінцівки з інтригою, але команди нічого по-справжньому гострого так і не створили. Рома перервала серію без перемог і піднялася на дев'яте місце, Верона залишилася в зоні вильоту.

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