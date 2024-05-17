У поєдинку 36-го туру Ла Ліги Валенсія на виїзді мінімально поступилась Реал Сосьєдаду (0:1). Дивіться відео гола і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Валенсія вийшла вперед на 2-й хвилині матчу: Яремчук втік від захисників, вийшов сам на сам і прошив голкіпера. Однак, гол не зарахували через офсайд. А вже у наступній атаці забив Рал Сосьєдад: Кубо у шпагаті дістав м'яч на лінії поля і у падіння закинув у воротарський – Сілва головою замкнув у сітку.

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За трохи Алмейді не вистачило лічених сантиметрів після удару з далекої відстані – сфера пролетіла повз праву стійку. Наприкінці тайму гарматний постріл Турріентеса потягнув Мамардашвілі.

По перерві Сосьєдад створив низку моментів, натомість Валенсія мала чи не єдиний шанс в середині тайму, але який! Реміро двічі поспіль реагував на удари впритул. Вже у доданий час Мамардашвілі потягнув удар під поперечину, але для Валенсії все завершилось мінімальною поразкою.