Главные новости 20 января: Карпаты нашли способ выехать за границу, возвращение Зинченко, Судаков нужен Барселоне
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за субботу, 20 января.
Украина
Карпаты смогут выехать на сборы в Испанию – львовяне повторили прошлогодний трюк Полесья.
Тарас Степаненко официально продлил контракт с Шахтером, а также донецкий клуб отпустил своего хавбека в Европу.
Мир
Милан выцарапал победу над Удинезе в скандальном матче – безумные качели на 5 голов в юбилейный вечер Пиоли.
Байер в сумасшедшей перестрелке дожал РБ Лейпциг – победа в добавленное время укрепила лидерство "фармацевтов" в Бундеслиге.
Рома выиграла первый матч под руководством Де Росси – отказ от схем Моуринью подарил неожиданного героя.
Арсенал эффектно сокрушил Кристал Пэлас – Зинченко выдал роскошный матч, новое супероружие Артеты и травма ключевой звезды.
Украинцы за границей
Реал готов вдвое увеличить зарплату Лунина – Мадриду выгоднее сохранить украинца, чем его конкурента.
Хави попросил у боссов Барселоны трансфер Судакова, также стало известно, кто предложил Шахтеру 40 млн евро за хавбека сборной Украины.
Валенсия с Яремчуком приблизились к зоне еврокубков – украинец вышел на замену в первом тайме и мог забить Атлетику.