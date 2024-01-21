Украина

Карпаты смогут выехать на сборы в Испанию – львовяне повторили прошлогодний трюк Полесья.

Тарас Степаненко официально продлил контракт с Шахтером, а также донецкий клуб отпустил своего хавбека в Европу.

Мир

Милан выцарапал победу над Удинезе в скандальном матче – безумные качели на 5 голов в юбилейный вечер Пиоли.

Байер в сумасшедшей перестрелке дожал РБ Лейпциг – победа в добавленное время укрепила лидерство "фармацевтов" в Бундеслиге.

Рома выиграла первый матч под руководством Де Росси – отказ от схем Моуринью подарил неожиданного героя.

Арсенал эффектно сокрушил Кристал Пэлас – Зинченко выдал роскошный матч, новое супероружие Артеты и травма ключевой звезды.

Украинцы за границей

Реал готов вдвое увеличить зарплату Лунина – Мадриду выгоднее сохранить украинца, чем его конкурента.

Хави попросил у боссов Барселоны трансфер Судакова, также стало известно, кто предложил Шахтеру 40 млн евро за хавбека сборной Украины.

Валенсия с Яремчуком приблизились к зоне еврокубков – украинец вышел на замену в первом тайме и мог забить Атлетику.