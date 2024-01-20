Валенсія обіграла Атлетік у поєдинку 21-го туру, а Роман Яремчук несподівано рано вийшов на поле з лави запасних. Читайте звіт про поєдинок Валенсія – Атлетік на "Футбол 24".

Роман Яремчук залишився на лаві запасних на поєдинок проти Атлетіка. Втім, вже на 14-й хвилині українець з'явився на полі, замінивши травмованого Каноса. Перший тайм же пройшов досить сухо, але під кінець половини "кажани" могли двічі забити. Спочатку Пепелу намагався закрутити "сухий лист" з кутового, але воротар зреагував.

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А після наступного кутового міг забити Яремчук – Роман головою замикав подачу на дальній стійці. Здавалось, що м'яч просто пролетів повз ворота, але українець недарма апелював до суддів – Унаї Сімон встиг п'яткою відбити, а арбітри не помітили цього.

У другому таймі Уго Дуро міг відкрити рахунок після класної передачі Дієго Лопеса з лівого флангу – м'яч пролетів повз дальню стійку. А через 2 хвилини Дуро таки забив, замкнувши навіс Гайя. Атлетік вже ближче до кінця зустрічі намагався відігратись більшими силами. Унай Гомес вискочив з лівого краю штрафного та пробив у дальній кут – сейв Мамардашвілі.

Яремчук до кінця не дограв – на 83-й хвилині Бараха провів зворотну заміну українця, випустивши замість нього Герру. Але більше баскам і не вдалось нічого створити, тож "кажани" втримали перемогу.

Таким чином, Валенсія набрала 32 очки та наблизилась до зони єврокубків, а Атлетік перервав свою переможну серію з 6 поєдинків поспіль (у всіх змаганнях) і залишився третім з 41 балом.

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