Успішний продаж Михайла Мудрика в Челсі змушує донеччан не розмінюватись на дрібниці, а чекати дійсно достойної пропозиції щодо Георгія Судакова.

Напередодні Шахтар оголосив про трансфер бразильського форварда Кевіна. Презентуючи новачка, генеральний директор клубу Сергій Палкін зізнався, що "гірники" відмовилися продавати півзахисника Георгія Судакова за 40 мільйонів євро.

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Італійські ЗМІ одразу ж знайшли команду, що зробила таку щедру пропозицію, яка, однак, не влаштувала "помаранчево-чорних".

"Наполі також намагається підписати українця, 21-річну перлину Шахтаря, яка зводить з розуму половину Європи, у тому числі й Ювентус. Надзвичайно талановитий півзахисник коштує 40 мільйонів євро. Наполі намагався домовитися, він запропонував Шахтарю суму, дуже близьку до озвученої, демонструючи конкретний інтерес до гравця, але на цю мить відповідь була негативною", – повідомляє Corriere dello Sport.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Наполі не зможе заявити Судакова, оскільки використав останнє місце для гравців не з країн Євросоюзу у командній заявці. До слова, Transfermarkt оцінює українця у 18 млн євро.

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