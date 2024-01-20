Опорний півзахисник Деніл Кастільйо спробує свої сили під керівництвом Ігора Дуляя у чемпіонаті Сербії.

Еквадорський легіонер Шахтаря Деніл Кастільйо продовжить кар'єру в Партизані, повідомляє офіційний сайт "чорно-білих".

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19-річний футболіст виступатиме за балканців на правах оренди. Угода розрахована до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Кастільйо – вихованець ЛДУ Кіто, звідки і перейшов у Шахтар в липні 2023 року за 800 тисяч євро. У поточному сезоні провів за "гірників" лише 6 матчів (41 хвилину), без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

Партизан після 19-ти турів лідирує у чемпіонаті Сербії, маючи у своєму доробку 47 очок.

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