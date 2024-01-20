"Левам" все ж вдасться вирушити на зимові збори за кордон.

Попри те, що Карпатам відмовило Мінмолодьспорту у виїзді за кордон, львів'яни все ж зможуть вирушити до Іспанії, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Зазначається, що "зелено-білі" не просто виїдуть на збори, але й проведуть там міжнародний турнір, що є підставою для виїзду з країни навіть для представника нижчого дивізіону. Минулого року аналогічно отримало дозвіл на виїзд з України Полісся, яке брало участь у Winter Cup.

Головною проблемою Карпат стало те, що при подачі заявки в Міністерство молоді та спорту не вказали про участь у міжнародному турнірі. Наразі розглядається повторна заявка, а за її підсумками команда має отримати необхідний дозвіл.

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