Асоціація професіональних футболістів Кіпру підбила підсумки сезону-2023/24, назвавши 11 найкращих гравців чемпіонату.

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До числа лауреатів потрапив український легіонер Омонії Роман Безус.

Організатори також склали другу за рангом символічну збірну. Там опинився колишній форвард Динамо Фран Соль, який зараз виступає за АЕК Ларнака.

Нагадаємо, у поточному сезоні Безус провів за Омонію 38 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 10 асистів. Його контракт з кіпріотами чинний до 31 травня 2025 року. Transfermarkt оцінює 33-річного футболіста у 600 тисяч євро.

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