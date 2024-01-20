Зінченко повернувся в основу, хоча Артета натякав, що він досі травмований. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як українець з партнерами відновлює втрачені позиції в зоні Ліги чемпіонів. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартував о 14:30. Зінченко дуже непогано розвернув атаку на Хаверца, змістившись в центр у своїй третині поля. Однак сам же Сашко все і нівелював недбалим поперечним пасом уже на чужій половині. Крістал Пелас вийшов з настільки серйозним наміром мурувати, що змінив схему і випустив 3 центрбеків. Зіна продовжує розкидати розкішні передачі. То закине діагональ на Саку, то стягне на себе двох і віддасть у простір Хаверцу.

Зінченко повернувся у склад, Артета усіх обманув: онлайн-трансляція матчу Арсенал – Крістал Пелас

А ще одна класна розрізна передача українця привела до кутового, завдяки якому вдалося відкрити рахунок. Олекс кинув на хід Троссару, той заробив стандарт. Райс несподівано подав корнер з лівого флангу, Габріел Магальяес виграв повітряну дуель в Річардса. З моменту трансфер в Арсенал бразильський центрбек забив уже 12 голів, що є найбільшим показником серед усіх захисників АПЛ. Ще один кутовий уже з правого флангу ледь не привів до автогола – поперечина врятувала "орлів".

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Одним із головних занять команди Артети під час перерви, на час якої "гармаші" поїхали готуватися в Дубай, було відпрацювання стандартних положень. І ось результат. Гол Габріела, який оббігав суперника і вривався у воротарський, був не єдиним ефектним втіленням нових заготовок. Міг бразильський оборонець ще двічі відзначитися після кутового. До речі, асист Райса – це лише перший кутовий від нього за Арсенал в АПЛ! Деклана звикли набагато частіше бачити у чужому штрафному в таких епізодах.

Дуже високо пресингує команда Ходжсона сьогодні. Райя помиляється внаслідок цього тиску, але витягує миттєвий удар після своєї втрати. Ще одна класна подача Саки з правого флангу, Габріел заносить дубль! Гравці Крістал Пелас вимагали скасувати, мовляв екс-голкіпера МЮ Хендерсона блокував Бен Вайт. Однак судді на VAR суддівських помилок не знайшли. А момент знову почався з переведення Зінченка з флангу на фланг. Українець нині в ударі, що стосується пасової роботи.

Сашко в неспішному темпі обходить трьох пасивних суперників банально ефективним балансуванням тіла і знову просуває м'яч вперед. Епізод завершується розкішною триходівкою, яку Троссар сам запустив, сам і завершував після зміщення в центр. Класно працює лівий фланг Арсенала за відсутності Мартінеллі. Зінченко, Хаверц і Троссар дуже продуктивно комбінують та міняються позиціями. Український універсал міг навіть забити, коли у своєму стилі карате передніми ножицями прикладався наприкінці першого тайму.

Другий гол таким переписали з Габріела на воротаря гостей. Зінченко вимагає пенальті за картинне пенальті Жезуса. Крістал Пелас вибіг у контру, що завершилася кутовим і переходом вже Арсенала у швидкий наступ. Райя далеко викинув на хід Жезусу, ставши автором передасисту. Момент 2 на 2 ідеально реалізував Троссар. Бельгієць, до слова, рівно рік тому перебрався на Емірейтс. Дуже натхненно відіграв Леандро.

Загалом після перерви пішла весела відкрита гра. Крістал Пелас 4 рази поспіль бомбардував ворота Раїй, "гармаші" відповідали не меншою гостротою. Артета на 69 хвилині зняв обох партнерів Зінченка по лівому флангу. Мартінеллі та Сміт-Роу додали свіжості, дозволивши відпочити Хаверцу з Троссаром. Ківйор виходить, але не замість українця. Габріел показує Артеті, що отримав болючий удар у коліно. Не хотілося б лондонцям втрачати свого надійного захисника-бомбардира.

Зінченко знову і знову забігає у ширшу позицію. Раніше Жезус проігнорував зовсім вільного українця, а згодом уже сам Олександр не зумів знайти адресат прострілом у центр. Спробував наш легіонер і сам пробити. У падінні й не надто сильно в руки голкіперу. І навіть Мартінеллі відзначився. На 90+4 хвилині Сака перехопив на своїй половині, кинув на хід Нкетії, який продовжив на бразильського джокера. Третій Габріел з результативними діями сьогодні! І тут же копія. Мартінеллі в тій же позиції отримує закидання з глибини від Жоржінью. Арсенал набрав 43 очки і повернувся в зону ЛЧ на третє місце.