Мілан приїхав до Удіне, маючи за плечима три перемоги поспіль. Фриульці про таке навіть не мріють, адже за останні два місяці лише одного разу змогли набрати три очки в поєдинку Серії А. Тож не дивно, що "зебри" балансують поруч із зоною вильоту, відстань від якої становила лише один заліковий пункт.

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Стефано Піолі мріяв про свою 100-ту перемогу на чолі Мілана й випустив той же склад, який тиждень тому розібрався з Ромою. Не можна сказати, що сьогодні "россонері" почали потужно, але спокійно контролювали ситуацію й регулярно створювали моменти. Їхнім адресатом переважно був Жиру. На 16-й хвилині Олів'є бив з гострого кута після передачі Леау. Кіпер Удінезе зумів перевести на кутовий. Слідом в ролі асистента був Тео, але цього разу Жиру пробив невдало.

Оскільки в лідера атак удар не пішов, гості спробували інші варіанти. Леау брав ініціативу на себе, але найближчим до удару був після навісу від Адлі. Пулішіч, здавалося, заробив пенальті. Лукка вдарив американця ліктем, чого, на думку рефері, було мало для покарання. І майже відразу Мілан забив із гри. Тео прорвався аж в чужий штрафний і прострілив. Жиру показав, що йде на м'яч, але не став навіть торкатися. Тому Лофтус-Чік отримав вдосталь часу й простору виконати все технічно. Англієць відправив м'яч під стійку воріт – 0:1.

Розвинути успіх "россонері" не встигли. Гру довелося зупинити через свавілля фанів Удінезе, які ображали Меньяна. Голкіпер Мілана спочатку просив арбітра владнати ситуацію, а потім демонстративно пішов з поля. Майк не хотів повертатися, але команда переконала грати далі. Після 10-хвилинної затримки матч відновили. У підсумку, пауза допомогла господарям. Підопічні Піолі втратили концентрацію й миттєво отримали покарання. В опорній зоні ніхто не зупинив Самарджіча, який розкішним ударом у ближній кут зрівняв рахунок. У Меньяна не було шансів врятувати.

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Від переваги Мілана не залишилося й сліду. Гра пішла зустрічними курсами, хоч і без особливого загострення. На старті другого тайму провалився захист "россонері". Фриульці вже бігли в контратаку три проти одного, але Габбія якимось чином спромігся ідеально зіграти в підкаті. Так вдалося не врятувати, а просто відтермінувати катастрофу. Рейндерс і Тео влаштували якийсь цирк. Товен легко їх обіграв, увійшов у штрафний і з гострого кута прошив Меньяна. Трохи схоже на гол Грізманна у ворота Луніна.

Мілан пішов рятуватися, оголяючи все більше вільних зон позаду. Якісно затиснути суперника не вдавалося, Удінезе регулярно втікав у гострі контратаки. Одну з них перервав Меньян, вибігши за межі штрафного й зігравши головою. Іншу – зірвав Габбія, вдруге виконавши елітний підкат. Удінезе знахабнів настільки, що дав фавориту майстер-клас із гри першим номером.

Під шквалом атак суперника Мілан вистояв, більше не пропустивши. Ближче до кінця матчу гості таки перейшли до більш активних дій поруч із чужими воротами. Відігралися на 83-й хвилині. Олів'є Жиру потужно зарядив у поперечину, від якої м'яч відскочив у поле. На щастя для Мілана, на траєкторії опинився Лука Йовіч. Серб добив у порожні ворота, закріпивши статус "джокера". За останні сім тижнів у активі форварда вже 6 голів та один асист, хоча він переважно виходить на заміну, а три матчі за цей період взагалі просидів у запасі.

Часу залишалося достатньо, щоб хтось таки вирвав перемогу. Схоже, Мілан хотів більше. Знову тандем Жиру-Йовіч були в центрі уваги, цього разу витиснувши лише кутовий. Але він став ключовим. Після подачі від Флоренці Олів'є скинув на дільній кут воротарського, де ніхто не стежив за Окафором. Швейцарець потужно добив м'яч у сітку – 2:3. Мілан переміг вчетверте поспіль, але досі залишається третім. Стефано Піолі здобув 100-ту перемогу з "россонері" в Серії А. Удінезе продовжує балансувати над зоною вильоту.

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