Шахтар залишається фаворитом у боротьбі за чемпіонство, але чотири очки відриву від Динамо – так собі перевага, враховуючи Класичне в 28 турі. За такого розкладу будь-яка осічка "гірників" могла стати фатальною, тож вони мали перемагати Чорноморець за будь-яку ціну. Одесити програли у трьох останніх поєдинках, а голи пропускали у дев'яти поспіль, тож інтригою не пахло.

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Маріно Пушіч не став жаліти "моряків", кинувши на них основу. Із лідерів на банці залишився тільки Траоре, який постійно починає із запасу, а Бондаренко у заявку не потрапив – він підвернув гомілкостоп. Замість нього позицію правого інсайда зайняв Марлон Гомес.

Говорити щось про футбол Чорноморця важко. Одесити провели черговий безвольний матч, зазнавши чергового розгрому від донеччан. Як і в півфіналі Кубку, вони зрівняли рахунок після першого пропущеного – Авагімяну дали пройти лівим флангом та покотити на 11 метрів, а Васильєв звідти викотив праворуч під удар Бадібанзі. Зігі пробив поміж ніг Різнику.

Цей гол був на совісті Марлона, адже саме він перестав грати з Васильєвим (хоча більше нікому було). Втім, бразильський новачок міг дозволити собі такий футбол, адже саме він зробив результат у першому таймі. Гомес оформив хет-трик.

Марлон відкрив рахунок ще на 3-й хвилині, спокійно замкнувши подачу з лівого флангу на ближню стійку. 1:0.

На 16-й хвилині він відзначився другим голом, зігравши на добиванні після пострілу Судакова з-за меж штрафного. Єрмаков не встиг зреагувати на ривок Марлона.

Перед перервою ж центрхав виконав шедевр. Знову "асистував" Судаков, який зі стандарту поцілив у стійку. Марлон підхопив м'яч на лінії півкола й з лету зарядив у праву дев'ятку. Ось за що заплатили 12 мільйонів євро.

Голів могло бути більше. Кевін на 8-й хвилині підхопив відскок від Брагару (той не зміг вибити крос від Судакова), бахнувши метрів з восьми над воротами. На 22-й же він не дістав простріл Зубкова на дальню стійку. Сам Олександр на 43-й пробивав з правого кута штрафного повз лівий нижній, а Сікан на 29-й вривався на правий край та цілив у ближню дев'ять – Варакута парирував.

Відпочивати команди відправились на рахунку 1:3 на користь Шахтаря. За такої переваги витрачати сили посеред тижня "гірники" не бажали. У другому таймі "гірники" діяли інертно, тож Маріно Пушіч провів одразу чотири заміни. На 64-й хвилині замість Марлона, Зубкова, Сікана й Кевіна вийшли Степаненко, Швед, Траоре та Егіналду.

Цей хід одразу ж приніс гол. На 66-й хвилині Швед відібрав м'яч у Салюка, обігрався з Траоре та увірвався на правий край штрафного. Звідти Мар'ян покотив у дальній нижній – 1:4. Шахтар повторив рахунок з півфіналу Кубка України проти Чорноморця.

Голів могло бути й більше. Швед на 76-й хвилині крутив м'яч на дальньою дев'яткою, Варакута на 79-й парирував постріл Судакова з меж карного майданчика, а на 89-й Георгій пробив у штангу. Були й інші моменти, але цифри на табло не змінились.

Шахтар святкував свою 13-ту поспіль перемогу в чемпіонаті, потішивши Даріо Срну в його День народження. "Гірники" відірвались від Динамо на сім очок, однак кияни свій матч почнуть вже за півгодини. Чорноморець, зазнавши четвертої поразки в УПЛ поспіль, тримається десятим – у семи залікових балах від зони плей-офф за виживання.

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